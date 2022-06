Tras robo en Colima, autoridades aseguran que contenedores eran de jugos de fruta y no oro

Comparta este artículo

Manzanillo, Colima.- La mañana del lunes 13 de junio, autoridades del estado de Colima revelaron detalles en trono a un robo ocurrido el pasado 5 de junio en el Puerto de Manzanillo donde hombres armados irrumpieron en la zona donde se encontraban varios contenedores cuyo interior había oro, plata, zinc y otros minerales cuyo valor, por contenedor, se estimó en 600 millones de pesos; hoy la Secretaría de Seguridad Pública de Colima puntualizó que lo que se robó en la fecha mencionada anteriormente era jugo de durazno y no oro.

En entrevista para Radio Fórmula, el vocero de la mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad de Colima, Gustavo Adrián Joya Cervera, confirmó que en efecto, se había cometido el robo pero, contrario a lo que se había formado el pasado lunes, el delito no correspondió a materiales como oro o plata e incluso a pantallas de televisión de alta gama, al tiempo que también se dijo, la cantidad hurtada fue de un total de 16 contenedores de 10 metros de largo por tres de ancho y no de 20 como se había descrito.

Te podría interesar Seguridad Asaltan el Puerto de Manzanillo; Ladrones se llevan 20 contenedores con oro

Autoridades de Colima reportaron 16 contenedores robados y no 20. Foto: Twitter @Excelsior

En ese sentido, también se dijo que los trabajadores del lugar donde se encontraban los contenedores robados, de inmediato interpusieron la queja, por lo que para el día 6 de junio, ya se había recuperado la mitad de lo robado, contenedores que dicho sea de paso, se habían colocado en un patio de maniobras pertenecientes al mismo puerto de Manzanillo, donde de primera instancia se dijo, había sido necesario manipular los contenedores con ayuda de grúas, delito que se cometió en un total de siete horas.

A modo de aclarar el material que se robaron y que además se había conseguido recuperar, se especificó que los contenedores tenían aire acondicionado, algunas llantas para venta y concentrado de jugo de durazno, por lo que se hizo énfasis en que no había oro como se había manejado, material que además se dijo, iba a ser difícil recuperar ya que se había recibido a granel y, al no haber sido marcado previamente, no había matera de rastrearlo.

Fuente: Tribuna, Radio Fórmula