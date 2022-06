Cinco mujeres son investigadas por abuso de una menor de 3 años en Hermosillo: FGJE

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La fiscal de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova, informó que cinco mujeres son investigadas por el caso de violación contra una menor de 3 años, en una estancia educativa en Hermosillo. La funcionaria detalló que en los dictámenes ginecológicos no se encontró alguna evidencia de daño, ni de ninguna naturaleza en las áreas genitales en el caso que fue denunciado en mayo de 2021, y solo hay un relato de los posibles hechos.

La niña en un momento dado menciona a una mujer como la probable responsable de esta situación, sin embargo hay diferentes entrevistas que señalan a otra mujer. Entonces se solicitó información en su momento a la escuela por cinco mujeres jóvenes, todas ellas entre 18 y 23 años de edad, obviamente que se continúa la investigación", detalló.

Contreras Córdova agregó que la investigación será objetiva y de sumo cuidado por su naturaleza, para proteger los derechos de las niñas: "Por su corta edad tuvo que ser auxiliada por psicólogas para efecto para poder entrevistarla en su momento, inicialmente era poca información la que aportaba, sino más bien lo que refería la madre o la abuela", indicó, además que reconoció que hubo dos cambios de Ministerios Públicos que han encabezado la investigación, con el objetivo de lograr sentencias.

Por otro lado, María Dolores del Río Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, reveló que el caso de una mujer que fue drogada en un bar de Hermosillo, el cual se viralizó en redes sociales esta semana, no ha sido denunciado al 911 ni tampoco a la FGJE; incluso la funcionaria señaló que se trató contactar a la persona que hizo el reporte en redes, pero que no pudieron localizarla.

"Este tema lo estuvimos revisando la fiscal y una servidora, tratamos de investigar y hacer contacto con la persona y no pudimos hacerlo, entonces yo no me atrevo a decir si es o no es porque no pudimos hacer contacto", dijo, por lo señaló que hasta el momento todo son rumores que se han manejado en internet. Agregó que sugiere tener más precaución con lo que se consume o de alguien que ofrezca una bebida en un lugar público: "Si siente que ha consumido algo o alguien le ha dado a consumir una bebida que lo hace sentir mal, pediría que nos lo hagan saber a la línea 911, que nos permita entender lo que está sucediendo para valorar si estamos ante una situación de riesgo", mencionó.

Fuente: Tribuna