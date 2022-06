Alto al crimen: Decomisan gran cargamento de balas en cruce fronterizo de Nogales

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- En una de las garitas de cruce fronterizo de Nogales, autoridades decomisaron 41 mil balas para rifle de asalto, las cuales estaban ocultas en varias partes de un vehículo, las cuales sumaron la cantidad antes mencionada de proyectiles. La información proporcionada por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señala que el decomiso se reportó en Nogales, cuando un automovilista trató de ingresar a México.

En las líneas de inspección de salida fue sometido a una revisión, hallándole las cajas con balas en el piso del vehículo, en el interior de las puertas y en muchos otros compartimentos ocultos. La identidad del involucrado, la marca y el modelo del auto no fueron reveladas por las autoridades aduaneras estadounidenses. No obstante, los aseguramientos no se detuvieron así, pues también se incautó un cargamento de ocho mil balas para rifle de asalto y una pistola en Nogales.

Las municiones de arma de fuego estaban ocultas dentro de un vehículo de características no reveladas, pero de acuerdo con la información del CBP, el decomiso ocurrió en una de las garitas de cruce fronterizo en la ciudad fronteriza. Los hechos ocurrieron cuando un automovilista trató de entrar a territorio mexicano por los carriles de salida, y fue abordado y sometido para una inspección en su automóvil; en los paneles laterales, encontraron decenas de cajas que contenían aproximadamente 8 mil balas para rifle de asalto, una pistola y tres cargadores.

En otro suceso similar, un ciudadano estadounidense fue detenido después de que se le encontrara un arma de fuego al interior de su vehículo, cuando trataba de ingresar a México. Los hechos ocurrieron en el cruce internacional fronterizo de Sonoyta, donde se aseguró al sujeto identificado como Matthew 'N', quien iba a bordo de una camioneta Ford-150, de modelo reciente, con placas de circulación del estado de Arizona.

Elementos de la Guardia Nacional y personal del Ejército Mexicano fueron quienes aprehendieron al hombre extranjero después de que en la revisión de la unidad que conducía se le hallara en posesión de un arma de fuego tipo pistola calibre .45mm, dos cargadores y 34 cartuchos útiles del mismo calibre. Personal del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso del detenido, a quien se le dictó prisión preventiva.

Fuente: Tribuna