Ciudad Obregón: Con signos de violencia y un 'narcomensaje', tiran un cuerpo en plena calle

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia vivieron los habitantes de la colonia Libertad, ubicada en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que, durante la madrugada de este viernes, se encontraran con un cadáver tirado en plena vía pública. El ahora occiso presentaba signos de violencia y tenía pegada al cuerpo una cartulina con un 'narcomensaje'. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron la madrugada de este 1 de julio del 2022, alrededor de las 02:00 horas, tiempo local, en la calle San Miguel y Las Torres, ubicada en la colonia Libertad de Ciudad Obregón. Se detalló que vecinos del sector pasaron por el sitio cuando se encontraron con la víctima tirada en la banqueta. De inmediato, dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno.

Como primeros respondientes llegaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes acordonaron la zona y pidieron apoyo a servicios de emergencia. Una vez que estos confirmaron que el masculino no contaba con signos vitales, pidieron ayuda a elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) a fin de que procesaran la escena y realizaran las diligencias correspondientes.

A la fecha de publicación de esta nota, no se ha dado información sobre la identidad de la víctima, no obstante, trascendió que presentaba signos de tortura, además de que estaba atado de pies y manos; tenía sobre sí una cobija y una cartulina con un 'narcomensaje'. El cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le realizarán la necropsia de ley. Aún no hay detalles sobre sus homicidas ni del móvil del crimen.

