FUERTE VIDEO: Ladrones someten a una 'abuelita' de 85 años tras allanar su casa

San Luis Potosí, México.- El pasado viernes 1 de julio, una mujer de la tercera edad fue víctima de un asalto al interior de su casa, pues según revelan los primeros informes, un grupo de hombres armados ingresó a su domicilio y, tras ser descubiertos, sometieron a la mujer de 85 años de edad quien no pudo hacer nada para evitar el crimen, razón por la que el hecho no solo ha causado indignación entre los usuarios, sino que además ha sido motivo de exigencia a las autoridades para detener a los criminales.

Fue la nieta de la mujer octogenaria la que a través de la red social Instagram, publicó el video captado por las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio de la mujer en donde se muestra el crimen el cual ocurrió cerca de las 03:00 horas del viernes 1 de julio, momento en que la víctima estaba sola y por lo que los 'amantes de lo ajeno' aprovecharon para someterla y sustraer sus pertenencias.

"¿Quién llegó?", presunta la mujer tras escuchar ruidos en su casa.

Según reveló la denunciante, su abuela salía del baño de su casa cuando escuchó ruidos extraños en su casa, por lo que de inmediato fue a ver quién había ingresado al inmueble; no obstante, los sujetos de inmediato la toman del cabello, la tiran al suelo y no solo la insultan, sino que además la golpean para evitar que pida auxilio a los vecinos, quienes no se percataron de nada y dejaron a la mujer a su suerte.

"La cortaron y la insultaron. Le hicieron un corte en su manita con alguna navaja y trae unos cortes en su boca por los anillos del tipo que la maltrató. Tiene su carita y brazos llena de moretones y golpes y cie que lo peor de todo es que está ASUSTADÍSIMA", resalta la denuncia.

Además de resaltar cómo está la mujer afectada, la denunciante destacó que al inicio del crimen los hombre ármanos, uno quien incluso lleva un arma de fuego, se refieren a ella como "abuelita", algo que no evitó que resultara con diversos golpes en el cuerpo, además del daño psicológico que este crimen le ocasionó. "¿Cómo puedes ser capaz de hacerle eso a una señora de la tercera edad?", remata.

Al hacer público el video del crimen, se pidió apoyo al gobernador del estado Ricardo Gallardo para hacer justicia pues según informaron las víctimas, los criminales rompieron la chapa de la puerta principal, lo que les permitió entrar sin ser notados por terceros, lo cual podría ser un nuevo modus operandi que pondría en riesgo a más ciudadanos al igual que sucedió con la mujer de la tercera edad quien además de haber sido robada, recibió amenazas.

