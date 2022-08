'Levantan' a dos dogueros en Sonora; familia ruega que liberen con vida a Martín y Brayan

Caborca, Sonora.- Una desesperada familia solicita la colaboración de la comunidad de Caborca, Sonora para dar con el paradero de dos personas que fueron presuntamente privadas de libertad el pasado martes 2 de agosto mientras trabajan en un puesto de hot dogs. Se trata de Martín Espinoza Hernández y Brayan Alfredo Alcalá Espinoza, quienes son parientes y atendían juntos el negocio.

De acuerdo con la información aportada por la madre y la hermana de Martín, este tiene 32 años de edad, mientras que Brayan Alfredo cuenta con 22 años. Ambos fueron 'lavantados' por sujetos desconocidos cerca de las 20:50 horas, en la colonia Centro, por la calle Álvaro Obregón entre avenidas O y P, en donde se encontraban atendiendo a la clientela del puesto de comida.

Martín es padre de una joven de 16 años y sus familiares lo describen como un hombre trabajador, responsable y bueno. A través de redes sociales se difundió un video donde las mujeres, al borde del llanto, piden a los responsables del secuestro liberar a su pariente y permitirle vivir:

Qué lo regresen sano y salvo. Porque la verdad no merece el que se lo hayan llevado, el que esté pasando por esto no lo merece, se los puedo asegurar. Es muy 'hablantino', todo mundo sabe cómo platica, pero hacerle daño a alguien no, hacer un mal negocio no, para eso tiene su carretera y su carreta la da para mantener a su familia, entonces él no tiene necesidad de hacerle mal a nadie ni hacer nada malo", expresó la hermana de Martín.