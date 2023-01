Ataque armado dentro de un taller mecánico cobra la vida de un hombre en Fresnillo

Comparta este artículo

Fresnillo, Zacatecas.- Durante la tarde de este miércoles 25 de enero, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, ocurrió el asesinato de una persona del sexo masculino, quien se encontraba al interior de un taller de reparación de vehículos, donde desconocidos ingresaron a la fuerza para abrir fuego en su contra para posteriormente huir sin dejar rastro alguno.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas, la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Centro, cerca al cruce con la calle Gómez Farías, en el ya mencionado asentamiento, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las distintas órdenes de Gobierno, quienes reaccionaron ante la activación del código rojo tras el sonar de las arma de fuego al interior de una casa.

Acordonan el sitio del crimen

Primeros informes mencionan que el ahora occiso fue identificado Alejandro, de 31 años de edad, quien desafortunadamente ya no respondió a los primeros auxilios de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes al ver que ya no respondía, ya no tuvieron más opción que tener que retirarse, dejando todo el trabajo en manos de los especialistas forenses.

Hasta el lugar de los hechos llegaron los agentes de la Policía Municipal y Estatal, quienes resguardaron la zona todo para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJE) iniciara con las primeras indagatorias de ley, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación para poder intentar dar con responsable.

Por el momento, se sabe que la víctima mortal ya fue trasladada hacia las instalaciones de la morgue del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses (IZCF) con sede en la ciudad de Zacatecas capital, donde le realizarán su respectiva necropsia de ley, además de los trámites legales correspondientes por homicidio, a la espera de nuevas actualizaciones de las autoridades.

Fuente: Tribuna