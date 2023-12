Milagros, Ivana, Diana, Ana, Elsa: Los feminicidios que cimbraron a México en este 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Imagina que un día sales de tu casa para pasar un buen rato con tu novio, amigos o incluso solo vas a trabajar, le avisas a tus padres que volverás cerca de las 21:00 horas, pasa el tiempo, pero no regresas. Tu familia comienza a preocuparse por ti. Llaman a tus conocidos, revisan tus redes sociales y nada. Acuden a las autoridades a levantar una denuncia, pero le dicen a tus progenitores que quizás te fuiste con tu pareja; ellos saben que no eres así, que siempre llamas, que no hay motivos para que desaparezcas.

Tu familia organiza un bloqueo en las avenidas más importantes de la capital, colocan tu fotografía en redes sociales e incluso entrevistan a tus padres en la televisión. Pasan los días y… encuentran tu cuerpo en un departamento; alguien te raptó y asfixió, para después abandonarte. Suena aterrador, ¿verdad? Lamentablemente, esta no es una historia de terror, más bien, se trata de la realidad de miles de familias mexicanas que fueron mutiladas, luego de que su hija, hermana, madre o hasta abuela, se cruzó con un feminicida.

Este 2023 se denunciaron cientos de feminicidios en la República Mexicana, de los cuales, algunos se convirtieron en los más conocidos, como es el caso de Ivana Huato, una residente de la Ciudad de México, quien fue vista con vida por última vez el pasado 20 de agosto, mientras manejaba su vehículo en la colonia Juárez, en el municipio Cuauhtémoc. Según informes, la joven se dirigía hacia la colonia Portales, en la Benito Juárez, esto luego de que salió con su novio, quien se desempañaba con DJ.

La joven, de 22 años, acudió a dejar a su novio en la colonia Portales, para luego regresar a su casa, el problema es que no volvió a reportarse con su familia. Cuatro días después, el cuerpo de Ivana fue localizado en el Estado de Tlaxcala; mientras que el 25, las autoridades detuvieron a un hombre, de 27 años, identificado como Giovani ‘N’ y una mujer, de 52. Ambos se encontraban en el vehículo de la víctima. Según informes, el ahora imputado sería expareja de Huato.

10 días antes de la muerte de Ivana, es decir, 10 de agosto, Milagros Monserrat salió apresurada de su casa; quería llegar a trabajar a completar algunos deberes, puesto ese día era su cumpleaños y había planeado celebrarlo junto con su familia. En un video que, entre las 6:00 y 7:00 horas, la fémina ingresa a una calle solitaria, pero no lo hace sola, ya que justo detrás de ella viene un hombre.

En el video se aprecia que el sujeto alcanza a Milagros, para amenazarla con un cuchillo, la mujer le pide que la deje en paz, pero éste hace caso omiso y la apuñala en diversas ocasiones, para luego escapar de la calle Lago Zumpango, ubicada en la colonia Granada, en León, Guanajuato. Días más tarde, las autoridades detuvieron a Miguel de Jesús Octavio ‘N’, quien fue detenido y vinculado a proceso por el feminicidio de Milagros; según informes, el individuo era expareja de la víctima.

En el mes de octubre, trascendió la noticia de la muerte de Diana Marisol, una adolescente de 17 años, residente de Navolato, en Sinaloa. Según reportes, la joven estaba esperando a un bebé y cuando cumplió cinco meses de embarazo fue asesinada por el padre de su hijo y su esposo, en un sitio identificado como ‘Doña Chuy’, en la población de Villa Juárez. El cuerpo de la víctima fue localizado el viernes 20 de octubre en estado de descomposición.

Según información de la Secretaría de Seguridad Pública de Los Mochis, el feminicida, identificado como Manuel Antonio ‘N’ abandonó a la adolescente acostada en una cama matrimonial con un vestido azul marino y mallas a juego con rayas blancas; tenía huellas de violencia. El agresor de la menor fue detenido días después del hallazgo.

Poco más de 1 mes antes de estos hechos, es decir, el 12 de septiembre del presente año, murió Ana María Serrano Céspedes, de 18 años, en el Estado de México. De acuerdo con algunos informes, el agresor de la víctima fue identificado como Allan Gil Romero y era exnovio de la adolescente. Según reportes, el sujeto acudió a buscar a la agraviada a su domicilio en el Atizapán de Zaragoza en tres ocasiones distintas, una en la madrugada y otras dos en la tarde.

Ana María fue atacada por el individuo, de 18 años, alrededor de las 18:00 horas, en el interior de su casa. La Fiscalía del Estado de México determinó que el individuo la asfixió hasta matarla, luego de ello salió del domicilio portando una máscara para ocultar su identidad, pero las autoridades se percataron de que era él porque abandonó un cubrebocas y una gorra en la casa de la joven. El sujeto fue detenido en el barrio de San Juan y recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

A comienzos de este mes, es decir, el día 3 de diciembre, trascendió la noticia de la muerte de Elsa Celeste, en la alcaldía de Iztapalapa, en la colonia Celoalliotli. La madre de tres niños trabajaba como guardia de seguridad en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Mantenía una relación con un sujeto identificado como Carlos ‘N’, un sujeto que trabajaba como valet parking en Atlacomulco, en el Estado de México.

Según las autoridades, la ahora víctima perdió la vida por asfixia. Mientras que los familiares de Elsa aseguraron que su novio solía violentarla frecuentemente, pero ella no terminaba la relación porque Carlos ‘N’ la amenazaba con matar a su familia y quemar su casa. Cabe señalar que, pese a que las autoridades sí encontraron al imputado, no lo detuvieron porque, supuestamente, no existía una orden de aprehensión en su contra. Los dolientes denunciaron que esto se debe a que el acusado mantendría una relación con una funcionaria pública.

Fuentes: Tribuna