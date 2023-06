Sonora: La señora María Isabel salió a caminar y no volvió; hallan su cuerpo sin vida en la calle

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El pasado martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) activó la Segunda Fase del Protocolo Alba por la desaparición de la señora María Isabel Francisca Amparano Reyes, de 78 años de edad, quien fue vista por última vez en la ciudad Hermosillo el pasado domingo 04 de junio del 2023. Esta ya fue retirada, pues la adulta mayor ya fue ubicada, desgraciadamente, sin signos vitales. El cuerpo ya fue levantado para la realización de la necropsia de Ley.

De acuerdo con los informes compartidos por la Fiscalía de Sonora sobre la desaparición de la señora María Isabel, ésta ocurrió la tarde del pasado domingo 04 de junio del 2023, alrededor de las 16:00 horas, luego de que avisara que saldría a caminar por las calles cercanas al cerro Johnson, ubicado en Morelos Final. La dependencia señaló que fue hasta el lunes 05 de junio cuando la familia de la mujer adulta informó sobre su desaparición a las autoridades.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Hallan sin vida a mujer desaparecida en Hermosillo. Foto: Twitter

La denuncia formal sobre el desconocimiento del paradero de María Isabel Francisca Amparano Reyes se presentó hasta la noche del pasado martes 06 de junio del 2023 en la FGJE, según el mismo reporte de las autoridades. Para la localización de la adulta mayor fueron ocupados perros de rescate, así como elementos de Protección Civil; sin embargo, los resultados fueron negativos, pues no se tuvo información hasta la noche del miércoles 07.

Mediante sus redes sociales, la Fiscalía del Estado de Sonora informó que el pasado miércoles 07 de junio, tras tres días de ausencia, la señora María Isabel fue encontrada sin vida en inmediaciones del Cerro de Johnson, al norte de la capital sonorense. A la fecha de publicación de esta nota, aún no se tiene información sobre la causa de muerte de la fémina, no obstante, las autoridades señalaron que no presentaba signos de violencia.

El cadáver fue levantado para la realización de la necropsia de Ley en el Servicio Médico Forense (Semefo). Las pesquisas continuarán, aunque se detalló que la fémina solía salir de su vivienda y deambular por la colonia.

Hoy fue localizada María Isabel Francisca, de 78 años, su cuerpo no presentó signos de violencia. Dentro de la investigación consta que en varias ocasiones había salido de su domicilio y deambulaba por los alrededores de su colonia. La causa de su deceso se determinará a través de la autopsia de ley que realice personal de Servicios Periciales, de la Fiscalía De Sonora. Se localizó en las inmediaciones del Cerro Johnson, al Norte de #Hermosillo, luego de que desapareció el pasado 4 de junio, hubo reporte el día 5 por familiares, quienes interpusieron la denuncia el martes 6 que derivó en Protocolo Alba", se lee en el escrito de la Fiscalía.

Fuente: Tribuna / Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora