Tenía múltiples golpes: Al interior de casa en Ciudad Obregón, Sonora, hallan hombre muerto

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana del pasado domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones del fraccionamiento Real de Sevilla, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que al interior de una vivienda fuera encontrado un hombre sin vida. El cadáver, el cual tenía horas en el sitio, presentaba múltiples golpes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) ya indaga esta nueva muerte en la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Cajeme, el hallazgo ocurrió la mañana del pasado domingo 16 de julio del 2023, alrededor de las 11:15 horas, tiempo local, en una vivienda que se encuentra en la calle San Nicolás y San Vicente, en el fraccionamiento Real de Sevilla, en Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que la familia de la víctima, quien permanece en calidad de desconocida, acudió a la vivienda y encontró a la persona muerta, por lo que dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

A la brevedad se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes al confirmar la presencia de una persona tirada en la casa, pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja. Momentos después, los socorros confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales, por lo que cubrieron su cuerpo con una manta azul. El perímetro quedó acordonado para la realización de las diligencias correspondientes.

El área fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), quienes iniciaron con las diligencias correspondientes y levantaron el cuerpo de la víctima para llevarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde le realizarán la necropsia de Ley y determinarán las causas de su muerte. Cabe mencionar que la noche del sábado 15 de julio, vecinos del sector denunciaron a las autoridades que al interior de la vivienda se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Si bien las autoridades llegaron a la escena, no encontraron ni indicios balísticos ni alguna víctima, por lo que se retiraron. La muerte de la persona se confirmó hasta la mañana del domingo 16 de julio. Trascendió que el fallecido, de quien no hay más información al momento, presentaba múltiples golpes y otros signos de violencia. Por este nuevo crimen, aún no hay detalles de detenidos.

