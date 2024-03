VIDEO: Perros Pitbull atacan a mujer y a su perrito en Ecatepec, termina en el hospital

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- En redes sociales se ha hecho viral un video en el que dos perros de la raza pitbull atacan a una mujer y su perrito en calles del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, en el material audiovisual se puede ver cómo los animalitos salieron de su hogar y corrieron para atacar al pequeño perrito que salía a pasear con su dueña, decenas de internautas han criticado a los dueños por los daños generados por su perros.

En un fuerte video de una cámara de seguridad, ubicada en una calle del municipio de Ecatepec. Se observa cómo un par de perros atacaron a una mujer y su mascota, las mordidas les ocasionaron graves heridas. Fue a través de una publicación en la red social X donde se difundió el material de los hechos que datan del pasado 25 de marzo en la Colonia Las palomas. Se observa una mujer que salía de su casa en compañía de su perrito para realizar su paseo rutinario.

Sin embargo, segundos después de cerrar su puerta de inmediato dos perros de la raza pitbull, presuntamente pertenecientes a los vecinos de la casa de enfrente, salen corriendo y atacan a la mujer y a su mascota. De inmediato la joven levanta al perrito con la intención de protegerlo, pero uno de los pitbulls lo alcanza, mientras que el otro la ataca a ella. Solamente pasaron algunos segundos cuando los dueños de los animales intentaron contenerlos. En la grabación se aprecia a un hombre que logra detener a uno de los dos perros.

Pitbulls atacan a mujer en Ecatepec, foto: especial

Pero, no se dio abasto y el otro pitbull continuaba atacando al perrito y por más intentos que hacía, no se lo podían quitar de encima. Incluso, la dueña del perro agresor intentó arrojar agua para que lo dejara de morder; sin embargo, no cumplió con su cometido. Más tarde, arribaron vecinos y reclamaron a los dueños de los perros de la raza pitbull que tuvieran cuidado con ellos e incluso señalaron que se trata de la segunda vez que ocurre un hecho de este tipo.

En cuanto a la mujer atacada, fue trasladada en ambulancia un hospital para recibir atención médica por las heridas causadas por la mordedura de los animales. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud o la de su perrito tampoco se ha informado si los dueños de los pitbull fueron sancionados o si sus mascotas fueron capturadas por las autoridades del Estado de México.