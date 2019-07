Asesinan a cantante sinaloense en Tijuana; sus corridos eran "tranquilos"

Tijuana, Baja California.- La noche de ayer martes el cantante de narcocorridos, Samuel Barraza, fue asesinado a balazos en la Plaza Galerías en la ciudad fronteriza de Tijuana.

En el violento ataque también murió acribillado su acompañante Luis Edel Hernández Frías, ambos fueron agredidos por una 5.7 de FN Herstal, conocida como ‘matapolicías’.

El intérprete sinaloense de 35 años contaba con su canal de YouTube, con al menos 527 suscriptores y hace algunos meses estrenó el video de su canción La parvada de cuervos.

Es un corrido tranquilo, no me gusta la violencia, no me gusta el acelere, la cual es una canción que recomiendo a la raza que lo escuche, habla de la vida de las personas a que se dedican a traficar pollo, pero jamás a otra cosa”, aseguró el cantante, en una declaración recogida por el sitio Saps.