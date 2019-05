"Asesinato en la Condesa posiblemente fue por pelea del narcomenudeo": PGJ

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez señaló que la la balacera del día de ayer en la colonia Condesa fue producto de un enfrentamiento por narcomenudeo.

El oficial indica que una de las hipótesis es que se reactivó el enfrentamiento entre los grupos delictivos de Tepito y que incluso la federación ya se involucró en las indagatorias.

Es una de las líneas de investigación, no sabemos por ejemplo el caso de ayer de Condesa si pertenecen a un grupo, evidentemente es un caso de narcotráfico, de narcomenudeo, pero no tenemos todavía las investigaciones, no nos han dado si pertenecen a estos grupos”, dijo el elemento a los medios de comunicación.