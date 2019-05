CJNG ofrece 'vacantes' para expolicías vía WhatsApp: "Ven, aquí sí pagamos"

Ciudad de México.- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vuelve a ser noticia. En los últimos días ha circulado en algunos chats de WhatsApp la fotografía de un joven con gorra y playera negra, con las siglas 'CJNG', cuyo mensaje está dirigido a policías federales:

Compañero PF si te llegan a dar de baja no te preocupes aquí te reclutamos el CJNG, invita a todos los ex policías federales que fueron despedidos injustificadamente, a unirse con nosotros ya tienes entrenamiento no lo pienses más, ven aquí si te pagamos”