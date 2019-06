"Compañeros de Norberto presentan síndrome del 'superviviente": Rector

Ciudad de México.- El rector de la Universidad del Pedregal, Armando Martínez, explicó que la actuación de la institución educativa fue de acuerdo a lo solicitado por la familia de Norberto Ronquillo, alumno secuestrado y asesinado: “pedimos que los jóvenes estudiantes puedan acudir con libertad a estudiar”.

Tras la trágica muerte del estudiante, según el rector, los alumnos tienen miedo de acudir a clases. Comentó que presentan el síndrome del 'superviviente', al manifestar 'por qué no fui yo' o 'pude haber sido yo'.

En entrevistas señaló:

Somos una comunidad que está triste, a mí me duele muchísimo ver los comentarios de mis estudiantes que no se sientan seguros. También somos víctimas, no somos su familia biológica, pero somos víctimas”.