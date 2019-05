La muerte de una estudiante y deportista conmociona a Morelos

Ciudad de México.- Mariana, fue descrita por quienes la conocieron, como "una chica talentosa, gustaba del arte, la naturaleza, del deporte. Ella era la mejor de las amigas y así lo confirman el caudal de amigos que dejo", así señalaba un texto que circula en redes sociales para lamentar la muerte de una joven morelense asesinada.

Era estudiante universitaria e integrante del equipo de tochito Venados Black de la UAEM y desde el sábado pasado el equipo de futbol americano colgó en su cuenta de Facebook la esquela y compartió su pesar por el fallecimiento de su compañera, catalogado como feminicidio.

Más adelante exigen a las autoridades esclarecer el hecho y aplicar la ley contra quien resulte responsable.

Sabemos las condiciones en las que se encuentra el Estado de #Morelos, sin embargo, no podemos permanecer callados y de brazos cruzados mientras nuestras autoridades no pueden garantizar nuestra seguridad. Exigimos justicia y que el crimen no quede impune", demandan.