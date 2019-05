Mariel Gámez, la custodia que "se hizo la muerta" para sobrevivir ataque armado

Ciudad de México.- Mariel Gámez, quien trabaja en él área educativa del Penal Femenil de Coatlán del Río, ubicado en la carretera Amacuzac-Michapa, Morelos, acudía junto con su compañeras a un festival del 'Día de las Madres' el pasado 10 de mayo, en un autobús que fue objeto de un ataque armado en el municipio de Puente de Ixtla, Morelos. Gracias a que se escondió entre los asientos y "se hizo la muerta", sobrevivió.

Como cada mañana Gámez salió de su casa y caminó al paradero de autobús que se encuentra, coincidentemente, en el Monumento a la Madre, en Puente de Ixtla, Morelos. Ese día, el camión no venía tan lleno como en otras ocasiones, pues varias de sus compañeras que eran madres, descansaron esa fecha.

Justo cuando se disponía a abordar la unidad comenzó el ataque. Se acercó un auto Sentra rojo, del cual descendieron varios sujetos armados y vestidos con chalecos similares a los de Protección Civil, los cuales empezaron a disparar. Mariel describe el momento así:

Me tiré al piso y empecé a gatear, me escondí en uno de los asientos y me hice la muerta. Sabía que estas cosas pasaban, pero nunca pensé que iba a estar en medio de algo así. (En ese momento) solo me encomendé a Dios y mantuve mi cabeza fría."