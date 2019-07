Niña de 6 años dormía tranquilamente y bala perdida le atraviesa el ojo

Ciudad de México.- La madrugada de este sábado, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, una menor de seis años de edad perdió el ojo, luego de que una bala perdida la impactó mientras dormía.

Los hechos se dieron en punto de las 3:30 hora, luego de que niña se encontraba en un domicilio de cartón y lámina, ubicado en la calle Mafafa, en la colonia El Manto.

Ante lo ocurrido la madre de la menor trasladó a su hija hasta el Hospital Infantil de Iztapalapa, donde no fueron atendidos de inmediato, por lo que cerraron la Calzada Ermita Iztapalapa y la avenida Rojo Gómez durante tres horas.

A la niña le cayó una bala en el ojo, el ojo ya está el 90 por ciento perdido. Pero la bala la tiene en el maxilar, entonces, me dice el pediatra que no era una urgencia. Yo le digo cómo no va a ser una urgencia es una niña de seis años”, denunció Victorina Martínez.