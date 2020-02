VIDEO: Lucio es indígena y toca violín; está preso por defenderse de asalto

Toluca, Estado de México.- La historia de Lucio Yáñez García, de 74 años, es la de miles de indígenas en México a quienes parece que la suerte nunca les sonreirá.

Y es que el viejo músico se encuentra preso en Chiconautla, uno de los penales más peligrosos del Estado de México, donde sigue tocando su violín, el cual dice, le ha dado de comer durante muchos años.

Llegó a ese penal por herir a un hombre que le arrebató su única fuente de trabajo: su amado instrumento musical.

Lucio narró cómo el ladrón se le acercó por la espalda el 13 de febrero de 2019, cuando caminaba por una calle de Ecatepec:

Me jaló mi violín y como no se lo quería yo dejar, sacó la pistola, me dio un cachazo en mi oreja, yo lo tengo reventado el oído y mi oreja".

Luego, en su desesperación tomó un cuchillo de un puesto de tacos y lesionó al hombre que lo agredió para poder recuperar su violín.

En la colonia donde ocurrió el incidente, los vecinos dicen que tienen más de 15 años de conocer a Lucio y aseguran que vivía solo y que nunca tuvo problemas, ni se metió con nadie.

Finalmente Lucio conmovió al decir:

Pues a lo que me dijo la defensora que me andaba ayudando, ya me dice, te vamos, te vas a poder, de poner dos años, pero vas a dar dice cuatro mil 666, es lo que me puso de mi fianza, pero como no tengo quién me apoye".