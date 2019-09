Vehículo es arrastrado en arroyo de Huatabampo y vecinos exigen un puente

Huatabampo, Sonora.- Un vehículo marca Isuzu, Rodeo, modelo 2000, fue arrastrado por la crecida del arroyo del camino que conduce a El Bachoco, en este municipio, luego que el conductor intentó cruzar hacia la comunidad.

Vecinos del lugar alertaron al personal de Seguridad Pública de Huatabampo, después de ver la camioneta prácticamente volteada con las llantas hacia arriba, tras ser arrastrada por la corriente, pero al conductor al parecer no lograron ubicarlo.

Dulce Moroyoqui, vecina de ese sector, urgió al alcalde Ramón Díaz Nieblas a concluir la construcción de un puente, pues cada que llueve todas las familias quedan incomunicadas.

Esto es cada año, no es nuevo, el gobierno municipal tiene perfectamente conocimiento de lo que ocurre aquí pero no toma acciones y no vienen a resolvernos este problema, ¿Qué esperan?, ¿Que pase una tragedia?”, dijo.