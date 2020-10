Se reúne Ricardo Bours con jóvenes en Hermosillo

HERMOSILLO, SONORA.-El exalcalde de Cajeme; Ricardo Bours Castelo, se reunió la tarde de este sábado con grupos de jóvenes en Hermosillo, a quienes los invitó a ser parte del cambio que se requiere en la comunidad.

En dicho encuentro, el empresario reconoció el potencial que tienen los jóvenes actualmente, para tener propuestas que sean tomadas en cuenta y lograr los cambios que se requieren en las instituciones.

Acompañado de jóvenes de diversos sectores, indicó que la idea del encuentro era escuchar sus inquietudes y establecer un vínculo de comunicación, para posteriormente hacer las propuestas que requieran en materia de oportunidades, para su desarrollo personal y tener una mayor participación en el 2021.

Los jóvenes son el futuro de este país y tenemos que aspirar, soñar para cambiar nuestra realidad y trabajar en ello, a mí me ofrecieron ser el presidente municipal a los 32 años y dos años después, me dicen que me ofrecen la candidatura del estado, pero mi respuesta fue que aún no debido a que no estaba preparado, soy honesto y a partir de ahí me puse a prepararme”, expresó.