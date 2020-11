Autoridades sanitarias en Sonora piden no politizar tema del Covid-19 en la capital

Hermosillo, Sonora.-El titular de la Secretaría de Salud en el Estado; Enrique Claussen Iberri, solicitó a la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, no utilizar con tintes políticos la situación de la pandemia de Covid-19.

El funcionario estatal se refirió así a las declaraciones de la munícipe hermosillense, quien señaló que no está de acuerdo en las medidas de restricción sanitaria dictadas por las autoridades estatales, para evitar un rebrote de coronavirus.

Señora presidenta Célida López, no es momento de hacer política, no es momento de aprovechar electoralmente una situación que es estrictamente de salud, se lo digo, con seriedad, en esta ocasión no hay margen para equivocarnos ,hoy pretendemos que no nos pase lo que sucedió en la primera ola”, expresó.