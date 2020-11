Hacen caso omiso algunos municipios a la federación sobre color naranja

Hermosillo, Sonora.-Autoridades sanitarias, indicaron que a partir de este nueve de noviembre, todos los municipios de Sonora se encuentran en color naranja dentro del semáforo epidemiológico, por lo que ningún ayuntamiento puede aplicar un semáforo propio.

De acuerdo con los responsables del área de Epidemiología, Sonora se ubica en color naranja, incluyendo Hermosillo que presenta niveles altos de positividad en las pruebas de detección del Covid-19 con más del 42.3 por ciento.

Ante esta situación, diversos sectores del comercio, gastronómico y touroperadores, indicaron que hay descontento, mientras otros seguirán aplicando medidas de prevención, contrario a los municipios que dijeron seguirán en amarillo.

La directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dénica Cruz Laustaunau, se refirió que desde el punto de vista técnico los datos de aplicación de los riesgos se calculan sobre datos de las últimas dos semanas que se ha presentado tras el cambio de color del semáforo, donde algunos municipios han rechazado aplicar las medidas correspondientes.

Ningún municipio puede hacer un semáforo propio , puede tomar medidas, pueden adoptar medidas, pero no tienen la facultad de tomar un semáforo propio y adaptarlo como cierto, el único semáforo válido y que nos debemos tomar, es el cálculo que realiza el gobierno federal”

Cabe mencionar que Hermosillo, dio a conocer que seguirá en amarillo, al igual que Guaymas, mientras que Cajeme no fijará nuevas acciones preventivas.

En ese sentido, recordó que Hermosillo tiene una incidencia de mil 957 casos por cada mil habitantes, por lo que con esos datos no se puede colocar a Hermosillo en amarillo.

En cuanto a las disposiciones establecidas por el comité estatal de salud para enfrentar la medida, dijo que deben de ser acatadas.

El municipio no puede hacer un semáforo aparte, porque no es una decisión que le corresponda, puede adaptar recomendaciones, puede generar recomendaciones nuevas, pero no hacer un cálculo individual.