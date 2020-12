“¿Cuántas son muchas?": claman tras reciente asesinato de Miriam

Ciudad Obregón, Sonora.- La vida le fue arrebatada a Miriam de 15 años la tarde del domingo cerca de la Comisaría de Cócorit. Su muerte: una más de una ‘ola’ de violencia contra la mujer que vive Cajeme. La Red Feminista levanta la voz para exigir una respuesta de las autoridades.

En el municipio se contabilizan alrededor de 30 feminicidios de acuerdo con datos de la misma red. A pesar de la insistencia de colectivos feministas, la Federación y el Gobierno de Sonora siguen sin dar pie a una alerta de violencia de género. Burgos, manifestó que la red considera feminicidio el asesinato de Miriam Janeth V.Q.

“¿CUÁNTAS SON MUCHAS?”

Es verdaderamente lamentable que sigan sucediendo estos trágicos hechos en Cajeme, mientras que no hay respuesta por parte de la Federación, ni de las autoridades estatales. Ha sido verdaderamente indolente la Secretaría de Gobernación. ¿Cuántas muertes de mujeres son muchas para que se active la alerta de violencia de género?”, cuestionó Leticia Burgos, presidenta de la Red Feminista Sonorense.

Recordó que la activación de dicha Alerta contempla un programa de protección que debe garantizar la seguridad y el bienestar de la mujer en un territorio determinado, por lo que es urgente que se haga algo al respecto.

En el caso de Sonora es la tercera vez que se solicita y no hay respuesta. Cajeme, Nogales, San Luis, Hermosillo, Guaymas y Empalme están emplazados en la declaratoria de alerta y por Ley la Secretaría de Gobernación tiene la obligación de, después de 6 meses que se le otorga una entidad, declarar o no la alerta. Sin embargo la fecha que tenía el Gobierno del Estado para dar su informe ya venció hace 4 meses. Están cometiendo una falta muy grave y es desde luego violencia institucional”, expresó.

La activista añadió que según datos de la Red Feminista Sonorense hasta el 23 de noviembre del presente año se han registrado 2 casos de secuestro en el municipio de Cajeme, mientras que en el caso de intentos feminicidas se ha tenido un total de 18 casos. Además también se registraron aproximadamente 4 amenazas de muerte; 34 mujeres desaparecidas; 1 caso de trata de personas y 11 intentos de secuestro solo en este año.

AUTORIDADES MINIMIZAN EL PROBLEMA

Aseguró que tanto el Gobierno Federal, Estatal y Municipal continúan minimizando el tema del feminicidio y dijo que ya se acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La autoridad que deja de hacer la tarea que le corresponde comete violencia institucional. Pensamos que con el cambio de Gobierno iba a haber otra actitud, pero nos damos cuenta que no fue así. Las niñas tienen derecho a la seguridad, no se les está dando, no se está cumpliendo”, sentenció.