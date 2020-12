Ciudadanos piden a la autoridad no emitir permisos especiales para fiestas

Guaymas, Sonora.- ese a que el Gobierno Municipal ha implementado una campaña preventiva para evitar festejos masivos, apoyado por la Coesprisson, el tema podría tornarse selectivo, pues la celebración de la posada baile que planea el Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento sigue en pie, aún considerando que Navojoa se mantiene en riesgo alto por el Covid.

Poco más de 400 personas albergaría el magno evento, el cual pretende desarrollarse el próximo sábado, esto en medio de la pandemia y los altos números de contagios que acumula la ‘Perla del Mayo’, el cual supera los 2 mil, y más de 170 defunciones.

Según las recomendaciones emitidas por las autoridades de Salud en el municipio, los eventos masivos están suspendidos, mientras que en lugares cerrados, el aforo permitido es del 25 por ciento de su capacidad, situación que no sería respetada en caso de darse el festejo.

Jesús Sánchez Flores, titular de Salud Municipal, indicó que no se ve inconveniente en que se realice un evento de esta naturaleza, siempre y cuando se respeten los protocolos sanitarios y sea suspendido antes de las 22:00 horas, tal como se ha sugerido en otro tipo de festejos. Informó que corresponde a Protección Civil la entrega de permisos, siendo el área responsable de permitir que se realice y determinar el aforo establecido.

Dicha noticia fue recriminada por el sector ciudadano, ya que aseguraron que la máxima autoridad es la encargada de regular los eventos masivos, mas no de promoverlos, cayendo en un acto contradictorio, ante los intensivos operativos que efectuó el pasado fin de semana.

Zulma Valles, ciudadana, señaló que es evidente el claro favoritismo que mantiene el Gobierno Municipal, ya que debe ser una gestión pareja, y no afectar solo a unos cuantos, porque de eso depende que el tema Covid no suba de nivel y sea un peligro para el sector que sí atiende los protocolos sanitarios. “Definitivamente es una acción reprobada, no se puede promover un festejo de esa magnitud sin ninguna restricción, el panorama no está para que se dé un festejo masivo, como máxima autoridad deben poner el ejemplo”, argumentó.

Antonio Quijada, ciudadano, puntualizó que diciembre es una temporada de festejos, sin embargo, las autoridades deben considerar que la situación no está para ningún tipo de celebración, venga de donde venga, y poner orden en el tema, ya que el crecimiento de contagios sigue a la alza y eso es preocupante.

“Ahorita no se pueden dar el lujo de permitir eventos con tanta aglomeración, es importante solidarizarse con las personas que sí acatan los protocolos, es una total falta de respeto el realizar una posada a los trabajadores del Ayuntamiento, cuando días atrás se cancelaron varios festejos para prevenir”, apuntó.

Por su parte, Ramón García Vallejo, líder del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento, relató que hasta ayer por la tarde no se tenía definido si se desarrollaría el festejo, ya que el gremio es respetuoso de los protocolos y buscarán tomar la mejor decisión.