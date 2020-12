Trabajadores de la Comisión Estatal del Agua se manifiestan por falta de pagos

Guaymas, Sonora.- Después de una presunta falla en el sistema de la Comisión Estatal del Agua (CEA), trabajadores sindicalizados de la unidad Guaymas pararon labores por la falta de pago de quincena y aguinaldo, ya que no se les dio aviso del retardo.

Cerca de 200 empleados adheridos al sindicato de la CTM y Sutspes son los afectados al no recibir sus prestaciones de ley que debieron tener el 9 de diciembre, ante tal situación un grupo se manifestó pacíficamente en el exterior de las oficinas administrativas de la dependencia estatal.

Álvaro Rodela Botello, secretario de Trabajo y Conflictos del sindicato de la CTM, dio a conocer que la protesta es porque no les pagaron el viernes el salario a los trabajadores, “se supone que hubo una falla, según, porque le ‘hackearon’ el sistema de cómputo, pero nunca les avisaron”.

Expuso que el sábado se tuvo una reunión con el administrador de la CEA y se le reclamó porque “al sindicato en tiempo y forma se le pagó, y para ver cómo solucionamos el problema de los sueldos de los empleados, ya que la gente tiene necesidades de gasto, entonces no se vale que no nos haya informado, desde el jueves ya sabían y hasta el viernes nos dimos cuenta”.

Sostuvo que “el viernes lo esperamos casi hasta las 6 de la tarde todos los trabajadores, y ahí nos dijo que no iba haber ‘raya’ y los compañeros le preguntaron sobre el aguinaldo, qué fecha nos puede dar y nos dijo que no tenía fecha determinada”. “Eso es lo malo que tiene el administrador, que nunca se compromete, nunca dice una fecha, siempre dice que no puede comprometerse”, apuntó Álvaro Rodela.

El dirigente sindical precisó que hasta la fecha los empleados no han comprado los regalos y mucho menos la cena navideña, el año pasado fue hasta el 23 de diciembre cuando nos dio el aguinaldo, ya la raza en esas fechas anda en apuros. “Tenemos entendido que todos los trabajadores del Gobierno del Estado ya recibieron sus aguinaldos, los empleados de la CEA somos los únicos que no lo hemos recibido, no sé porqué si también somos trabajadores del Estado, ya va para dos años que pasa esto”, señaló.

Iván Cruz Barriente, administrador regional de la CEA, indicó que “es una situación que estamos viendo el tema en la dirección general y esperamos que quede en estos días el tema del aguinaldo”. Dio a conocer que el sueldo quedaría ayer lunes por la tarde, retrasándose por las fallas en informática.