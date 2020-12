Los abuelitos, ‘banqueados’ y olvidados en medio de la pandemia

Guaymas, Sonora.- Derivado del confinamiento social, uno de los sectores que se lleva la peor parte de la pandemia son los adultos mayores, quienes desde el inicio fueron relevados de sus labores de forma permanente o temporal, y que hasta el momento no han regresado al 100%, aunado a ser los más vulnerables a adquirir el virus. Cerca de 100 adultos mayores en el Puerto están sin trabajar como paqueteros en tiendas de conveniencia, los cuales son más susceptibles a padecer fuerte los estragos del coronavirus.

La directora de Salud Municipal, Sylvia Montero, destacó que con los frentes fríos y las bajas temperaturas “muchos adultos mayores se enferman muy rápido, pero es muy riesgoso que con los casos de Covid19 se vean contagiados, porque algunos tienen ya el sistema inmunológico debilitado porque tienen problemas como diabetes, el corazón, entre otros.

Pese a las recomendaciones que se hacen por parte del Sector Salud, lo cierto es que los días de pandemia son difíciles para los adultos mayores. Tal es el caso del señor Armando González, de 60 años, paquetero en un supermercado en el Centro, mismo que aseguró que la pandemia ha cerrado las posibilidades de generar un ingreso, “cuando nos avisaron que teníamos que irnos a nuestras casas sí nos dio tristeza y más que nada preocupación, porque muchos de nosotros no tenemos dinero, en mi caso no tengo hijos que me apoyen, ni pensión”. Añadió que al igual que él, muchos de sus compañeros comparten la idea de que deberían mejor irse a trabajar, “si no salgo a la calle a buscar un dinerito pues no como y también me puedo morir de hambre, ¿qué hace uno?”, sentenció el hombre.

Por otro lado, algunas personas como Olga Navarro, de 67 años, indican que tienen temor de contagiarse, por lo que mejor guardan el confinamiento, “aunque sea frijolitos y arroz, pero se come, es difícil porque nosotros pues siempre confiamos en los ingresos diarios en las paqueterías, pero no podemos arriesgarnos”.

El encargado de área de una tienda de conveniencia, Sergio Zambrano, mencionó que en su establecimiento desde marzo no se ofrece el servicio, “nosotros pedimos que se resguardaran en sus domicilios por protocolos de salud, entonces nosotros le pedimos al cliente que haga el servicio, tampoco tenemos guardias”.

Asimismo, en el caso de los adultos mayores que se encuentran en los asilos como el Cobijo San José se encuentran en crisis, debido a que las donaciones que se daban periódicamente dejaron de percibirse en la noble institución que da calidad de vida a personas en senectud. Óscar González, administrador del recinto, dijo que están atravesado por una etapa crítica, “todavía requerimos de las donaciones y hasta el momento las visitas se encuentran prohibidas”.