Ciudad Obregón: Negocio local se resiste a suspender venta en calle

Ciudad Obregón, Sonora.- Aunque en días pasados personal de Protección Civil acudió a un negocio local para suspender la venta de productos que se extendía a lo largo de la banqueta y una fracción de la calle No Reelección, los vendedores se instalaron nuevamente en el lugar para ofrecer la mercancía.

Francisco Mendoza, director de Protección Civil, acudió nuevamente al lugar donde se encuentra ubicada la tienda ‘Alice’, dando un plazo de aproximadamente una hora para que los vendedores, por segunda ocasión, desalojaran la fracción de la calle.

Aunque la dueña del negocio expresó su inconformidad decidió no dar declaraciones ni compartir su nombre, aunque dijo desconocer los motivos por los que se les ordenó nuevamente retirar la vendimia.

Al respecto, Francisco Mendoza, confirmó que se cumplió con el plazo otorgado para retirar la venta de la calle y advirtió que podría haber sanciones en caso de que vuelvan a instalarse.

Estamos buscando no cerrar negocios porque queremos que se recuperen económicamente, pero no podemos ayudarlos si no siguen las instrucciones, cada quien debe cumplir su parte pues buscamos evitar aglomeraciones y accidentes”, dijo.