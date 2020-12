Trabajadores de Guaymas bloquean crucero para exigir sus aguinaldos

Guyamas, Sonora.- Personal sindicalizado de la Comisión Estatal del Agua (CEA) del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (Sutspes), bloquearon ayer la salida norte de Guaymas por la falta de aguinaldo. Alrededor de 60 empleados de la dependencia estatal ‘taparon’ la carretera Internacional en el entronque al aeropuerto, desde las 9:00 a las 14:00 horas al no tener su prestación de ley que según el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) debieron haber tenido desde el 9 de diciembre.

Juan Bernal Serrano, dirigente local del Sutspes, dio a conocer que la manifestación se desarrolló por el incumplimiento del pago del aguinaldo, por ‘darles largas’ y que nunca llegan los pagos de ley. “Hemos llegado a fechas y han incumplido, se cansaron, es el motivo por el cual se están manifestando, la gente está dispuesta a permanecer todo el día aquí, nos dicen los directivos de CEA que no tienen dinero, que están pidiendo el apoyo al Gobierno del Estado”, relató el líder sindical. Bernal Serrano dijo que “está muy próxima la Navidad, no tiene porqué no haber dinero, sabemos que causa molestia a las personas, no les dejan otra, sabemos que no es un proceder, pero con esto nos tienen que escuchar y pagar a los trabajadores”.

La medida ocasionó un gran caos vehicular y la inconformidad de los conductores, al grado de registrarse fuertes discusiones y conatos de pleito. Benito Velázquez, trabajador de la construcción, dijo que andaba trabajando, “la comida de mis hijos no la van a dar ellos, yo estoy con ustedes pero nos afectan al ciudadano, nosotros no tenemos culpa, soy un ciudadano igual que ustedes, quiero salir adelante, no me da el presupuesto para dar la vuelta, hay que ser conscientes, todos estamos en lo mismo, pero si quieren que el pueblo los apoye, no perjudiquen al pueblo, porque el pueblo no tenemos la culpa”, afirmó en tono molesto el automovilista que descendió de la unidad motriz para gritarles a los sindicalizados que mantenían el bloqueo. Siendo necesaria la intervención de los elementos de Tránsito Municipal para tratar de controlar la situación que amenazaba con subir de tono. Cabe destacar que horas después de haber ocasionado un fuerte congestionamiento vial, comenzaron a ‘caerles los depósitos’.