STJ en Sonora, sin fecha de regreso a sus actividades por el coronavirus

Hermosillo, Sonora.- Ante la prevalencia de la emergencia sanitaria de Covid-19 en Sonora, no existe aún una fecha determinada para que el Poder Judicial reanude la totalidad de sus actividades y procedimientos.

Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora, explicó que se mantienen los procedimientos que son considerados como urgentes, pero tras confirmarse el fallecimiento de un abogado que realizaba tramites de forma común en la sede de la institución, se decidió reforzar las medida de prevención e higiene en el edificio.

Explicó que en estos momentos en las instalaciones del Poder Judicial son pocas las áreas con atención física, siendo la más importante el juzgado oral penal con una cantidad de diez a quince personal al mismo tiempo, mientras que en materia mercantil, civil y familiar se cuenta con guardias de dos a tres personas para la atención de casos urgentes, además de que algunas audiencias de mediación se realizan de manera virtual.

Nosotros no estamos sujetos a lo que diga el Consejo Estatal de Salud, por la razón de que nosotros no somos especialistas en salud, no quisiéramos caer en una situación donde por no ser especialistas alguien se nos enferme, se con contagie o dios guarde la hora se nos muera”, expresó.