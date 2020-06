"El próximo gobernador de Sonora tendrá que recomponer las cosas y gobernar con sacrificios": Eduardo Bours

Hermosillo, Sonora.- "El que quiera ser gobernador debe pensar muy bien en lo que se va a meter, van a ser muchas noches de desvelo”, fueron las palabras de Eduardo Bours Castelo, exgobernador de Sonora, durante la transmisión en vivo del programa ‘Conectando con tus ideas’, de Ricardo Bours, cuya edición titularon como ‘Los carnales’. Al inicio los hermanos Bours Castelo, recordaron una frase emblemática de su padre.

Acuérdate carnal que mi papá tenía una frase, desde que él andaba en la política que decía ‘Lo que pasa es que los políticos creen que con el cargo va el presupuesto y no es cierto, el presupuesto no es de los políticos, el presupuesto es de la gente’, por eso hay que respetarlo”, señaló Eduardo.

Con ello hablaron acerca de la importancia de que no exista corrupción en el gobierno y que se respete la confianza que les fue depositada.

Al hablar sobre los temas que aquejan a la entidad, ambos coincidieron en que la inseguridad es el mayor problema que se debe de enfrentar, ya que hasta el momento no se han tenido resultados por parte de ninguna autoridad de gobierno, ni municipales ni el gobierno estatal.

El exgobernador recordó que hace unos meses se tuvo la propuesta de gravar un 1 por ciento adicional al Impuesto Sobre la Renta (ISN) que pagan los empresarios para poder tener recursos para las corporaciones de seguridad, lo cual le pareció muy preocupante.

¿A quién se le ocurre decir que no hay dinero para seguridad? Si no hay dinero para seguridad entonces ¿para qué hay dinero?; tu primera responsabilidad como gobierno es brindarle seguridad a la gente”, señaló.

Tanto Ricardo como Eduardo coincidieron en que este será un gran reto para quien logre llegar a la gubernatura de Sonora el próximo año.

Hay una gran evasión de la responsabilidad, de sentido de responsabilidad, de querer tirarse la bolita y decir, yo no le entro porque no es mi ámbito. Y en seguridad se ha gastado una millonada en tecnología que no vemos”, apuntó Ricardo.