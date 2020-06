Ante la contingencia sanitaria, Cobach celebrará las graduaciones de forma virtual

Hermosillo, Sonora.- Como medida preventiva, los eventos de graduaciones no son permitidos durante esta etapa de confinamiento en Sonora para evitar las aglomeraciones y contagios por Covid-19, pero eso no será impedimento para que los estudiantes vivan ese emotivo momento al concluir una importante etapa de su vida como lo es la educación media superior.

Es por eso que de manera virtual se realizarán 33 ceremonias de graduación por parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), con la participación de más de 7 mil 830 jóvenes egresados de la generación 2017-2020

Las ceremonias virtuales se realizarán a partir del próximo 3 de julio en punto de las 18:00 horas, a través de la red social de Facebook y la página oficial de la institución educativa, donde cada plantel tendrá la oportunidad de reconocer el talento académico con la mención de los primeros tres lugares, ya sea por turno y por generación, acciones que tradicionalmente se realizan en las ceremonias presenciales.

Esta generación, que se enfrentó a verdaderos retos y los superó con gran entereza, concluye sus estudios de preparatoria con éxito y es una forma de demostrarnos a nosotros mismos que cuando se quiere, se puede aspirar a ser mejor”, expresó Víctor Mario Gamiño Casillas, director general de Cobach.

Finalmente, la institución educativa de media superior confirmó que el próximo ciclo escolar se espera recibir a más de 9 mil estudiantes de primer ingreso.