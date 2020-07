Madres Buscadoras siguen con descubrimiento de osamentas y restos humanos

Hermosillo, Sonora.- Son 147 restos de personas que han encontrado las Madres Buscadoras de Sonora desde su creación en 2019. El último hallazgo se dio el día viernes en Mesa del Seri, tras una llamada anónima, y que llevó al encuentro de restos correspondientes de 18 personas, según información del colectivo.

Por su parte, la Fiscalía estatal informó que se había encontrado una osamenta completa y restos humanos en nueve fosas, luego de su trabajo pericial.

Esta situación ha puesto de relieve la falta de mecanismos por parte del gobierno estatal en la búsqueda de personas desaparecidas. Desde 2006, y hasta 2019, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en México contabiliza 61 mil mexicanos desaparecidos.

En Sonora, el año pasado se aprobó la iniciativa para la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y fue en febrero cuando tomó protesta el candidato elegido José Luis González Olivarría.

El problema es que a cuatro meses de su creación, la Comisión sólo tiene como miembro a González Olivarría, y en el colectivo Madres Buscadoras de Sonora siguen señalando un desamparo casi absoluto en los apoyos de su lucha.

Lo que existe en las redes es lo que hay, yo no he tenido contacto hoy con ellas por un problema médico que tengo pero sé que la Fiscalía sigue trabajando. Hay que recordar que la responsabilidad de la búsqueda no recae en una sola entidad, todos vamos de la mano y cada quien pone su parte”, explicó José Luis González Olivarría, director estatal de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El presupuesto anual para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas consta de 720 millones de pesos, de los cuales 457 millones son para subsidios de gobiernos locales.

Cuestionado sobre el presupuesto para Sonora, González Olivarría se rehusó a contestar apelando a que no era competencia suya y aunque lo supiera no tendría por qué responder.

El trabajo de esta Comisión, según la justificación para su creación, es la de coordinar, impulsar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en Sonora.

De la misma forma, explicó que está trabajando para construir los cimientos de la Comisión, que depende de la Secretaría de Gobierno estatal.

Los retos que tenemos, además de la pandemia que ha alentado todo, es el dar a conocer la Comisión, hemos estado trabajando arduamente en la obtención del subsidio para el equipamiento de mobiliario, la transportación y las herramientas tecnológicas para la búsqueda. Todavía no tengo personal y estamos en proceso de consolidación, formando los cimientos para ser mejores dentro de la sociedad”, aseveró el director de la Comisión.



Por su parte, la diputada Miroslava Luján señaló que ella propuso una iniciativa, el pasado 4 de abril, para la creación de una fiscalía especializada en personas desaparecidas. Sin embargo, sigue turnándose en comisiones.

La Comisión ya debería tener un padrón de las personas desaparecidas en Sonora. Nosotros hemos estado socializando el tema y en el próximo período legislativo esperamos sacar el tema porque es urgente. La creación de una fiscalía especializada evitaría que los familiares de personas desaparecidas no estén de oficina en oficina y que hubiera una respuesta inmediata”, señaló la legisladora.



Siguen en la búsqueda

Cecilia Flores Armenta, fundadora del colectivo, manifestó que siguen haciendo labores de búsqueda en la zona y que son alrededor de 30 miembros del colectivo que están trabajando y excavando, pese a los tiempos de la pandemia.

Pueden ser más los restos que encontramos, para nosotras no hay pandemia, la pandemia es vivir sin nuestros hijos. Estamos aquí muchas madres y familiares de personas desaparecidas, agotadas física y mentalmente, es doloroso saber que pueden ser nuestros hijos, aquí, calcinados y enterrados, no nos merecemos esto pero vamos a seguir. No hemos recibido ayuda de nadie, ni una cubeta de agua, pero no hay de otra”, aseveró Flores Armenta.

Para Marco Paz, miembro del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, el trabajo que se está haciendo por parte de estos colectivos es una labor muy compleja y de muy alta carga emotiva, si bien no profundizó en la labor de la Fiscalía y la falta de apoyos a estos colectivos y a la procuración de justicia de este fenómeno que cada vez es más presente en Sonora y en México.