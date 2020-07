Congreso del Estado de Sonora le pone un alto al Acuáferico de Célida López

Hermosillo, Sonora.- Diana Platt Salazar, diputada de Morena y actual presidenta de la primera Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, informó que no se dará trámite a la solicitud de análisis, discusión y dictaminación para la aprobación del proyecto del Acuaférico que promueve el Ayuntamiento de Hermosillo.

No, no se va a discutir, como muchas iniciativas que se presentan y no hay elementos suficientes o hay algunas situaciones que no se justifican y que no se dictaminan”, dijo.