Solicitan yaquis que acuda Claudia Pavlovich al bloqueo para atender demandas

Hermosillo, Sonora.-Integrantes del grupo de la etnia Yaqui, que aún mantienen cerrado el paso por la carretera federal número 15 y las vías férreas en el sur de la región, relevaron que solicitan la presencia de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y de la alcaldesa de Guaymas; Sara Valle, para que escuchen sus demandas en materia local.

Así lo señaló, el representante del gobierno federal en Sonora; Jorge Taddei Bringas, quien dijo que de acuerdo a la información que le hizo llegar el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; Adelfo Regino, le comentó que dicho grupo de manifestantes piden la asistencia de la ejecutiva estatal antes de levantar el bloqueo.

El también delegado estatal de la Secretaría de Bienestar; dijo que tras la última reunión con los representantes del gobierno federal, encabezados por Adelfo Regino, los manifestantes solicitaron contar con la presencia de ambas figuras públicas para en su caso atiendan las demandas locales.

Lo único que sé es que tuvieron la reunión quienes están tomando la carretera, reclamaban la presencia de la gobernadora y la alcaldesa de Guaymas, y que se iban a hacer las gestiones para invitarlas, entonces se va empezar a negociar, es lo que me informó Adelfo Regino”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que a pesar de las gestiones que se han dado de parte del gobierno federal con el grupo disidente de la etnia Yaqui, exigen la presencia del Estado y del municipio, para que la solución de una serie de demandas del ámbito local, donde al parecer solicitan también el reconocimiento como autoridades tradicionales.

Añadió que el presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó el acuerdo de paz con la etnia, sin embargo los que mantienen el bloqueo solicitan quiere que se les atienda por parte del Estado y destrabar la interrupción que realizan en las vías de comunicación.

En tanto que el secretario de Gobierno; Miguel Ernesto Pompa Corella, añadió que ha estado en comunicación con Adelfo Regino y en la mesa de Vícam han tenido participación de manera directa, así como personal de la Comisión Estatal del Agua.

En pláticas con el propio Adelfo Regino, hemos preguntado cuales son las demandas que corresponden al Estado, a fin de poder dar una respuesta más específica”, enfatizó.

En el caso de la petición sobre la asistencia de la gobernadora a una reunión, mencionó que no sería la primera y seguramente tampoco la última vez que se reuniera con miembros de la tribu Yaqui, a fin de agotar el diálogo y en esta ocasión no es la excepción, sin embargo no manejo una fecha en especial.

En la convocatoria a la reunión, se invitó a la gobernadora o bien que ella designe a algún representante con facultad de decisión o resolución, por eso esta acudiendo el director general de Gobierno de la Secretaría de Gobierno”.

Por su parte, el presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado; el diputado Javier Duarte Flores, añadió que es preocupante la situación que se vive en el sur de la región con la paralización de las vías de comunicación por un grupo de integrantes de la etnia Yaqui.

Manifestó que es necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno, se aboquen de lleno a la atención de las demandas de los yaquis y al mismo tiempo a destrabar el bloqueo que lleva más de 25 días con pérdidas económicas de consideración para los diferentes sectores productivos.

Nosotros pedimos que se sienten a platicar todas las autoridades con los yaquis que representan al grupo inconforme, ya que todo eso genera una incomodidad e inquietud, para todos los que utilizamos las vías de comunicación de la carretera federal número 15 y las empresas cargueras mediante el servicio del tren”, expresó.