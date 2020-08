“Nuestros cuerpos no son para consumo de otros, son nuestros”: Víctima de violencia digital

Hermosillo, Sonora.-Karen es una mujer sonorense compartió a TRIBUNA su experiencia como víctima de ‘violencia digital’, un tipo que aún no se incluye en las leyes y códigos civil y penal del estado, para ella urge que se legisle la Ley Olimpia para que las mujeres que son acosadas o violentadas en lo virtual puedan denunciar y buscar justicia.

El pasado viernes 31 de julio se efectuó la reunión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado de Sonora, para dictaminar la propuesta de iniciativa de Ley Olimpia.

Sin embargo, hubo propuestas de la ciudadanía y de las mismas diputadas que integran la Comisión para la Igualdad de Género que no fueron tomadas en cuenta. Pero ¿por qué es tan importante lo que se conoce como Ley Olimpia ya aprobada a nivel federal y en 22 estados?, el caso de Karen es un ejemplo que ilustra esta necesidad legislativa.



Karen, nombre que ella eligió para proteger su identidad, sufrió una modalidad de violencia digital y esto sucedió el año pasado. Todo comenzó al recibir un mensaje en Twitter de un amigo en donde le avisaba que estaban compartiendo fotografías de ella en un foro, en el que uno de los usuarios pedía contenido íntimo de ella.

Ella entró al foro como usuaria anónima, porque en esos sitios no se requiere dar a conocer tu identidad. Y ahí vió que compartieron una fotografía de ella en la que posaba en bikini en una playa, misma que había subido hace años en sus redes sociales.

En ese tipo de foros hay diferentes secciones y una llamada ‘Chicas Sexys’ es en donde cualquier usuario anónimo puede subir fotografías y abrir ‘hilo’ o ‘tema’ de conversación, en este caso, solicitando contenido íntimo, para ver si alguien de ahí tiene más material ya sean fotografías, videos o audios de las mujeres que ellos buscan. Ahí los usuarios comparten contenidos de mujeres de todas las edades.

Los usuarios compartían datos personales de Karen que eran reales, como su domicilio, la carrera que había estudiado y otra información. Además la insultaban y comentaban que seguramente sí tenía ‘packs’ por ahí circulando.

Ese tipo de sitios tienen la política de no revelar la IP de los usuarios, pero sí pueden recibir quejas o peticiones de borrar contenidos. Karen pidió que borraran los temas donde publicaban su fotografía y sí lo hicieron.

Sin embargo, la joven se percató que a los días siguientes un usuario en particular volvía a subir la fotografía de ella pidiendo contenido íntimo y empezó a subir más fotografías que ella subía a sus redes sociales. Además Karen buscó su nombre en Google y apareció en otros foros, porque al parecer ese mismo usuario pedía contenido íntimo de ella en otros sitios.

La joven empezó a experimentar las secuelas psicológicas que provocan este tipo de violencia: ansiedad, miedo, inseguridad y la sensación de estar sola ante esa situación. Hasta que decidió romper el silencio.

Ya no pude aguantar y le conté a mi novio lo que pasaba. Me apoyó mucho y me comprendió, también le dije a mis padres y me apoyaron. Esta parte es clave. Porque a pesar de todo, las personas nunca llegan a comprender la situación al cien por ciento. Me decían que no tenía que preocuparme, que era Internet y que no era real, que no existía y que no debía de preocuparme, que no debería de afectarme el acoso. Y la verdad, es que sí afecta. Hay una frase que tiene Olimpia que dice: ‘Lo virtual es real’. Y tiene mucha razón”.