El INE-Sonora amplia fecha de vencimiento para credenciales hasta el próximo año

Hermosillo, Sonora.-El Instituto Nacional Electoral en Sonora amplió la vigencia de más de 32 mil credenciales de elector hasta el próximo año, las cuales a partir del pasado mes de enero entraron al proceso de vencimiento, informó Martín Martínez Cortázar.

El vocal ejecutivo del INE en Sonora, recordó que el Consejo General del organismo como medida de apoyo a los ciudadanos ante la contingencia sanitaria del Covid-19, determinó ampliar la vigencia de estos documentos hasta el seis de junio, a fin de que los ciudadanos estén en condiciones de emitir su voto.

Recordó que en Sonora son 50 mil 78 credenciales de elector que se vencieron el pasado mes de enero, de las cuales se han renovado 17 mil 708, por lo que 32 mil 370 recibirán la ampliación de vigencia.

Dadas las condicione sanitarias que todos conocemos, muchas renovaciones no han sido posibles por lo que estamos funcionando por cita, seguramente muchos ciudadanos no tendrán la posibilidad de hacer la renovación, es por eso que se aprobó que las credenciales que tenían vigencia en el primero de enero de este año y no haya podido renovarse puedan seguir vigentes hasta el seis de junio del 2021”, expresó.