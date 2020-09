"Tengo mucho que aportarle a Sonora": Ricardo Bours Castelo

Hermosillo, Sonora.- "La ciudadanía tiene esperanza, y ya estuvo bueno de jugar con la esperanza de los sonorenses", señaló Ricardo Bours durante su entrevista con el periodista Jesús Olivas, en Ecos de la Noticia.

El aspirante a candidato a la gubernatura de Sonora señaló que está interesando en competir porque la situación actual es muy crítica, pero podría ponerse aún peor, y en ese sentido se dijo preparado y capaz de aportarle algo mejor al estado.

No estoy conforme con la situación en que se encuentra el estado. Me he preparado durante muchos años; he recorrido Sonora buscando problemas para no decirme sorprendido cuando llegue, porque mi campaña pienso hacerla de propuestas", dijo.

Manifestó que debido a la situación actual que se vive a consecuencia de la pandemia, será complejo realizar una gran cantidad de obras, sin embargo, trabajará para potencializar los recursos con que se cuenten.

Hablar de frente

Bours Castelo señaló que la honestidad es un factor clave en la actualidad, pero que ésta no se refiere únicamente a no robar sino también a hablar siempre con la verdad. En ese sentido, hizo hincapié en que siempre ha sido una persona que dice las cosas como son, como las siente, y por lo tanto será claro con los sonorenses en cuanto a sus compromisos, explicando a detalle las obras que se podrán hacer y las que no.

Para ello, dijo, requiere que los sonorenses también participen y que exista una constante colaboración y comunicación para encontrar puntos de acuerdo y alcanzar los objetivos que se propongan.

Lo que yo espero de la sociedad sonorense es que si les prometo bajarles la luna y las estrellas, me digan dónde está la escalera para bajarlas, que me diga el cómo”.

Refirió que es una persona que no oculta nada, y tan es así que en ningún momento le han demostrado algún acto ilícito.

Soy sumamente transparente, mi vida pública es como un vaso de agua, no tengo nada que ocultar; en mi vida personal solo le respondo a mi familia y a Dios”, detalló el empresario cajemense.

Una trayectoria de trabajo

Pese a que reconoció que la situación económica será compleja en los próximos años, Bours Castelo dijo que tiene experiencia en eficientar los recursos, prueba de ello es cuando estuvo en el programa Impulsor, donde lograron construir la carretera costera, que le dejó al estado 342 millones de pesos en efectivo; así mismo, apuntó el rescate que le dieron al Vado del Río y cómo se ha transformado para bien en los últimos años.

Que la gente recuerde cómo estaba Hermosillo antes del 2003; se ocupa imaginación; se ocupan propuestas y que sean viables", señaló.

Así mismo, recordó algunas de las obras que se realizaron durante su periodo como alcalde de Cajeme, entre las que destacan la conexión de la calle California con las comisarías de Cócorit y Esperanza, pues dijo fue una obra que se realizó con ahorros del municipio, pues no estaba presupuestada. Otro dato importante fue el equipamiento municipal que se logró también con recursos propios.

En tres meses compramos 96 patrullas con recursos propios; terminamos entregando 150 patrullas nuevas, además de motocicletas, recolectores de basura, barredoras, etc.; es el municipio que más ha pavimentado con recursos propios en la historia y eso lo hicimos con ahorros".

Hay determinación

Ante el cuestionamiento de si ve segura su candidatura con Movimiento Ciudadano, Bours Castelo enfatizó que recibió la invitación por parte de ellos, y concretamente para ser candidato por la gubernatura, pese a que se ha mencionado que María Dolores del Río también está interesada en ser la abanderada del partido.

En ese sentido, el empresario sonorense dijo que él no es el indicado para discutir eso, pues los acuerdos los tendrán que establecer el comité nacional y el comité estatal, ante lo cual será muy respetuoso de las decisiones que se tomen, pero no tiene dudas de que se habrá de mantener la propuesta que le han hecho.