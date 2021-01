Ciudad Obregón: Covid-19 siembra incertidumbre; se continúa en semáforo naranja

Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar de la estrategia que se ha implementado en el municipio para disminuir el número de contagios de Covid-19, autoridades de Gobierno, Salud y líderes de cámaras empresariales reconocieron que existe un riesgo latente de que Cajeme entre en ‘código rojo’.

De acuerdo con información de la Jurisdicción Sanitaria N°4, el municipio se encuentra “al borde de caer en la estratificación de riesgo máximo”, pues tiene 31 puntos en el Mapa Sonora Anticipa. Lo anterior fue confirmado por el jefe de la Jurisdicción, Antonio Alvidrez Labrado, que dijo: “arriba de los 31 puntos es cuando el municipio pasa a la estratificación de riesgo máximo. Por eso nos encontramos en el borde y debemos actuar como si ya estuviéramos en código rojo”, expresó.

PANORAMA COMPLICADO

Alvidrez Labrado agregó que se tiene un índice en el municipio de 11.6 por ciento de letalidad, rebasando los índices estatales y nacionales.

Se esperan más contagios en los próximos días, por las festividades decembrinas”, dijo.

Por su parte, José Luis Osegueda, comandante de Cruz Roja, advirtió que continúa circulando ciudadanía sin cubrebocas, “estas personas deben hacer conciencia porque se exponen y exponen a los demás”, expresó. En el mes de abril del año pasado Cruz Roja dio un total de 12 servicios por Covid-19, mientras que en mayo atendió 47, en junio 98, en noviembre 44 y en diciembre 65.

Bajó la tendencia por un periodo, pero están aumentando. La situación es muy complicada porque atendemos de 3 a 4 casos por día y últimamente estamos batallando con el surtido del oxígeno”, comentó.

El doctor Nelson Ibarra, director de Salud Municipal, informó que la región aún se encuentra en semáforo naranja. En reunión con el comité de Salud se acordó reforzar las medidas ya tomadas y se dijo que Cajeme buscará el color amarillo con la cooperación de distintos sectores.

CIERRE SERÍA LA MUERTE

En cuanto al panorama para el comercio local, Jesús Nares, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) Cajeme, reiteró que, aunque se sigue trabajando para mejorar existen bajas proyecciones respecto a la economía en al menos los primeros tres meses del año.

En las ventas de octubre y diciembre del año pasado, en las que esperábamos un repunte, no obtuvimos los resultados deseados. Hemos visto afectaciones en el comercio a lo largo del año anterior y por ende en la economía. Aunque seguimos trabajando, esperando que todo mejore, si vemos un panorama complicado”, dijo.

Sobre la probabilidad de que Cajeme pase a código rojo, Jesús Nares expresó que: “la ciudadanía, las autoridades y el comercio debemos ir de la mano para que esto no suceda. Siempre a favor de que no haya un cierre de empresas y pensamos que se deben de reforzar medidas en los negocios, ya que no es suficiente el tomar la temperatura y aplicar gel antibacterial”, explicó.

A su vez Luis Soto, presidente del Consejo de Administración de Mercajeme, dio a conocer que un nuevo cierre del mercado por un ‘código rojo’ significaría “dar el ‘tiro de gracia’.

Estamos teniendo todos los cuidados y ni siquiera nos hemos recuperado, llamamos a las personas a ser responsables”, dijo.

