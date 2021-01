Cajeme: Mariscal afirma que "todo es posible" y confía en su posible reelección

Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar de que en redes sociales la ciudadanía cajemense ha demostrado su desaprobación a una posible relección del actual alcalde, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, el munícipe confía en que en las próximas elecciones “pueden suceder muchas cosas”.

Explicó además sobre el tema del supuesto acto de proselitismo, mismo que fue denunciado por el ciudadano Arturo Ballesteros, ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), que solamente ha externado su opinión en su tiempo libre, negando realizar campaña en favor de los precandidatos de su partido.

He platicado solamente con la gente, estoy en el marco de la ley, haciendo lo que considere y a veces externando un punto de vista, y lo externo en mi tiempo libre, lo dije el domingo precisamente, pero no he hecho alguna campaña, solo comente que estoy reuniéndome con liderazgos y me parece muy bien la propuesta”, declaró el alcalde.