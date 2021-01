Ciudad Obregón: Canacintra pide certidumbre en programa de vacunación

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a la poca información que se tiene sobre el programa de vacunación contra el Covid-19 en Cajeme y a nivel nacional, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dio a conocer su postura y llamó a la Federación a dar una mayor certidumbre.

El presidente de Canacintra en Ciudad Obregón, Julio César Pablos Ruiz, manifestó que entre otros puntos, considera que es importante que se comercialice la vacuna con la inversión privada, para tener un mayor avance en la aplicación de la misma.

No significa que la vacuna no vaya a ser gratuita en para quienes no pueden adquirirla con algún particular, pero la idea es que quienes tengan la posibilidad también la puedan adquirir y avanzar más rápido”, explicó.