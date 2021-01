El coronavirus fue un freno laboral para los jóvenes cajemenses egresados

Ciudad Obregón, Sonora.- Fernanda Torres terminó la Licenciatura en Derecho hace pocos meses, realizó sus prácticas profesionales como practicante en la Subdelegación de la Fiscalía General de la República. La pandemia por Covid la obligaron a cambiar sus planes y ahora trabaja en un call center.

Aunque no hay datos precisos sobre el número de egresados que tuvieron que aceptar un trabajo diferente a lo que estudiaron, la realidad está presente en la región.

En Cajeme no hay muchas oportunidades para laborar en mi carrera, existen muchos abogados en la ciudad, pudiera sobrevivir llevando trámites legales pequeños, pero esa nunca fue mi planeación de vida”, explica Fernanda.

Otro caso es el de José Mendivil egresado de Ingeniería en Informática, al llegar la pandemia las empresas que prometieron contratarlo tuvieron que recortar personal y por obvias razones ni siquiera le regresaron la llamada. José entró a trabajar a la pizca en el campo, todos sus años de estudio “fueron para nada”.

Es bastante difícil salir de estudiar después de ser mantenido por tus padres, y cuando te toca apoyar no encuentras, no tenía muchas opciones, era tomar el trabajo del campo o no sé qué hubiera hecho la verdad”. El joven de 24 años espera que este año, con la poca recuperación económica, las empresas a las que aplicó le llamen.