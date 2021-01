De vergüenza: Mariscal y Margarita se alistan para la alcaldía de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- “Al final todo queda en familia”, y así Sergio Pablo Mariscal, actual alcalde y su esposa Margarita Vélez Rocha de Mariscal, presidenta del Voluntariado del DIF, se registraron en el proceso interno de Morena para competir por la alcaldía de Cajeme.

Lo anterior fue confirmado por personal dentro de las oficinas de Morena en Cajeme, quienes no quisieron dar más detalles sobre el proceso interno. Esta casa editorial también preguntó al presidente de Morena en Sonora, Jacobo Mendoza Ruiz, quien señaló que ambos se habían registrado para la alcaldía.

El hecho causó todo tipo de reacciones en redes sociales, los ciudadanos reprobaron el “descaro” de los funcionarios y se mofaron del suceso, “solo sucede en Mariscalandia” se leyó en comentarios de redes sociales.

En días anteriores bajo el lema: “Ya somos ganadoras. El poder de las mujeres va con todo en 2021 y ahí estaré en su nombre”, la primera dama comenzó a hacer “ruido en redes sociales” al dejar en claro que buscaría el puesto de elección popular.

Por su parte, Mariscal dio a conocer su pre registro a través de un video que se hizo viral en redes sociales;

yo me pre registré también, no descarto esa posibilidad, no sabemos cómo vayan a estar los escenarios, nosotros no controlamos esas cosas, lo que sí es que levantamos la mano porque estamos en plena voluntad de poder seguir sirviendo; nos sentimos fuertes, hemos hecho el trabajo, no lo decimos nosotros, pero lo decimos porque tenemos el respaldo de la gente".