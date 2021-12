Sonora 'sufre' en el PEF 2022: Durazo seguirá la política de austeridad de AMLO

Hermosillo, Sonora.- La austeridad republicana comenzó en Sonora. El proyecto de Iniciativa de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) fue entregado por el secretario de Hacienda con una disminución menor a las de los tres años previos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Sin embargo, el resultado de la reducción no fueron los 767 millones 797 mil pesos que se estimaba decrecieran en el legislativo, pero sí representó una caída de 515 millones en cotejo con 2021. El paquete económico para el ejercicio 2022 presentado ante el Poder Legislativo (Proyecto del Presupuesto del Egresos de la Federación 2022 (PEF 2022)) es de 66 mil 941 millones de pesos.

Funcionarios, académicos y representantes de organizaciones civiles analizan el PEF 2022 en Sonora. Créditos: Twitter.

Pese a esta situación, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se dijo contentó por el incremento en el gasto a la federación que recibirá el estado. “El presupuesto, creo que lo fundamental, es el presupuesto social más grande de la historia de la entidad: el 63.5 por ciento de este presupuesto se enmarca en los conceptos definidos como gasto social”, dijo.

Aún así, el mandatario estatal reconoció que se trata de una disminución para el próximo año, en el que, de acuerdo con su declaración, seguirá los pasos de austeridad de la Administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador:

Es un presupuesto austero, no vamos a gastar en lo superfluo, absolutamente en nada, ni un solo quinto; es un presupuesto eficiente, porque vamos a gastar mejor; es un presupuesto responsable, no vamos a gastar lo que no tenemos; es un presupuesto estabilizador porque no tiene absolutamente ningún déficit, no hay contratación de deuda, absolutamente nada y esto es lo que hace una diferencia, y muy importante respecto a presupuestos anteriores”.