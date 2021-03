Colectivo 'Guerreras Buscadoras de Cajeme' piden apoyo a la ciudadanía

Ciudad Obregón, Sonora.- El colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme trabaja no solo en la búsqueda de sus familiares, sino en búsquedas en vida de personas que por miedo deciden no denunciar alguna desaparición, situación que en ocasiones es difícil al realizar sus acciones con recursos propios.

Ana Castro, vocera del colectivo, explicó que existen muchas situaciones que requieren de atención, como el caso reportado donde se acercaron a ellas personas de diferentes partes de México, con la petición de ayuda para regresar a sus lugares de origen. “

Añadió que hay otros casos como el de Petra Arenas Hernández, originaria de Veracruz, quien tras una llamada telefónica con su hijo, Juan Pablo Arenas, quien vino a Cajeme en busca de trabajo hace 2 años, este le comentó que había sido golpeado y asaltado, por lo que el instinto de madre la hizo viajar más de 2 mil kilómetros, sin poder encontrarlo desde hace 10 meses.

Él se vino y teníamos comunicación, me decía que estaba bien, pero en la última llamada, me dijo que lo habían golpeado por el rumbo de la Central, cuando yo llegué ya no lo encontré, y yo al desconocer aquí, pues estuve batallando, sin donde vivir, no me puedo ir sin encontrarlo”, relató Petra.