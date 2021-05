CFE: Vecinos de Guaymas reportan fallas en sus aparatos eléctricos por apagones

Guaymas, Sonora.- Cerca de 10 colonias del área norte, presentaron serias afectaciones en sus pertenencias a causa de los ‘apagones’ suscitados la noche del jueves.

En ese sentido, Alma Rosa Muñoz vecina del Fraccionamiento Monte Bello reportó los daños registrados en su mini-split y refrigerador.

Me estaba bañando cuando pasó todo y al tomarme por sorpresa ya no pude salir a desconectar los cables. Cuando regresó la luz y al intentar encenderlos ya no funcionaron”.

Y es que, por un lapso de 2 horas, se produjeron al menos 6 interrupciones en el sistema eléctrico, en tanto, el señor Francisco Oseguera señaló “lo malo es que si reportas, tan quitados de la pena te dicen que el servicio se restablecerá en varias horas. Sí, pero quien responderá por los daños”, citó.

Por su parte, Myrna Gálvez, titular del área de Comunicación Social de la Comisión Federal de Electricidad refirió que lo anterior se derivó a los trabajos de mantenimiento en la Sub-estación de la CFE.

Trascendió que, el organismo indemnizará a los afectados siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Sin embargo, esto no ha sido confirmado o desmentido por las instancias conducentes.

Fuente: TRIBUNA