Niños salen del confinamiento en Sonora; supermercados permitirán su entrada tras pandemia de Covid-19

Hermosillo, Sonora.- Con el fin de evitar exponer a los niños a contagios, desde que inició la contingencia sanitaria, los supermercados han restringido el acceso a menores de 12 años, sin embargo, a partir de que cambió a verde el semáforo epidemiológico en Hermosillo, algunos negocios ya están autorizando la entrada.

En un recorrido por tres establecimientos comerciales ubicados en el Vado del Río, se encontró que uno de ellos ya tiene quince días que lo permite, mientras que los otros dos, fue a penas este fin de semana que se admitió el ingreso a infantes.

De acuerdo con Luis Lauro López, encargado de una tienda de venta al por mayor en este sector, fue el pasado domingo 23 de mayo que recibieron instrucciones de dejar ingresar a menores, esto después de recibir un comunicado por parte de los ejecutivos de la empresa.

El empleado agregó que estas medidas seguirán en vigor siempre y cuando no haya otro comunicado que diga lo contrario, y en tanto a los protocolos, mencionó que son los mismos que con los adultos, sana distancia, toma de temperatura, uso de gel alcohol y cubre bocas.

En un sondeo realizado a diez clientes por fuera de estos centros comerciales y a través de redes sociales, se encontró que la mayoría están en contra de estas medidas, pues mencionan que aún no es tiempo para exponer a los niños.

Tal es el caso de Gladys, Dessens “no me parece muy bien, ya jóvenes todavía, pero ya chiquitos todavía no, no creo que sea buena idea la verdad y a parte más contagios, más todo”. dijo.

Por su parte, Sulim Bringas, “está bien que ya permitan para quienes no tienen con quien dejarlos y tienen una emergencia, pero está bien que también la pensemos y no empecemos a abarrotar los súper, si no tenemos necesidad de llevar a los niños no hay que llevarlos”, indicó.

Por otro lado, Machy Ruiz, “se que a muchas se nos hace muy difícil ir al súper y dejar a los hijos en algún lugar, sigamos cuidándonos ya queda poco, pasamos lo peor”, opinó.

En este sentido, Anairda Odiclas “con esto, la gente le va a vale y todo mundo en los super, tiendas y en un mes vamos a empezar de nuevo, por favor, si no tienes que salir, no lo hagan”, señaló.