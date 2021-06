Ciudadanos señalan a inmobiliaria de Guaymas de realizar fraudes en terrenos

Guaymas, Sonora.- Ante los diversos señalamientos por presuntos fraudes cometidos por la Inmobiliaria de Guaymas (Imguay), un grupo de ciudadanos bloquearon una de las principales calles del municipio en exigencia de justicia y con el propósito de exigir solución a su problemática.

De acuerdo con la asociación civil 'Unión y Fuerza Guaymense' existen 4 residentes de la colonia ‘18 de Noviembre’ que acusan al Ayuntamiento de Guaymas de corrupción, al no querer entregarles los títulos de propiedades, al cumplir con los pagos requeridos.

Ayer miércoles los ciudadanos afectados se juntaron en la oficina de la asociación Civil ‘Unión y Fuerza Guaymense’ que encabeza Francisco Villaflor Bojórquez donde dialogaron con Edgardo Castillo Sánchez, titular de la Inmobiliaria de Guaymas (Imguay), pero no se logró ningún acuerdo y decidieron bloquear la avenida Serdán, donde cerraron el tránsito vehicular.

El líder de la citada unión expuso que “la inmobiliaria cobra subdivisiones a la gente y no les da el recibo correspondiente, eso lo hacen para no pagar las lotificaciones, legalmente no están haciendo las cosas bien, la gente paga el predio y ellos no quieren entregar los títulos de propiedad”.

Rogelio Smith, afectado de la colonia ’18 de Noviembre’, citó “no deben cobrarles el concepto de subdivisión cuando las autoridades son los que tienen que hacer esas lotificaciones en la Dirección de Catastro, para primeramente regularizar y después vender”.

Edgardo Castillo Sánchez, titular de la Inmobiliaria de Guaymas (Imguay), expuso que “existe el caso donde un señor que ya pago una escritura y lleva un proceso que tiene que pasar por Catastro, nomás que el señor Roberto trae un adeudo de unas placas, entonces no puede seguir el trámite hasta que lo pague”.

La situación es para todas las personas, al salir la carta de no adeudo continúa el trámite, entonces ahorita lo que andamos haciendo es apoyándolos en conseguir un descuento para que ya paguen un poco menos para que el trámite siga, ya se firmó la escritura, pero está parada porque trae unos adeudos con el Gobierno del Estado” expuso.

