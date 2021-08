Revelan aumento de pobreza en Sonora y todo México con la Cuarta Transformación de AMLO

Comparta este artículo

Sonora.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su más reciente informe mostró que la pobreza en México aumentó en un 7.3 por ciento desde la llegada de la actual administración que preside el mandatario Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación.

De acuerdo con los datos de dicho organismo, el número de mexicanos que en los últimos tres años pasaron a ser pobres fueron 3 millones 800 mil. De ese mismo universo, el 55 por ciento pasó a la categoría extremadamente pobre.

En 2018, el Coneval estimó que había en México 51 millones 900 mil personas pobres, mientras que para 2020 el número creció a un total de 55 millones 700 mil. Esto, a pesar de la promesa de la 4T de acabar con la pobreza, sumándose una crisis sanitaria por el Covid-19 que ha matado a más de 300 mil mexicanos. Al respecto, el mandatario mexicano respondió al organismo que se encarga de medir la pobreza en el país desde hace 10 años que tenía otros datos.

Fue por la pandemia. El Coneval tiene formas de medir de otra manera, otros indicadores. Yo respeto, pero es indudable que la gente está recibiendo apoyo. No acepto el resultado de esa encuesta, tengo otros datos".

El investigador académico del Coneval, John Scott, dijo que sí bien era verdad que el gobierno federal se encuentra apoyado con programas sociales, estos no garantizan el bienestar de los mexicanos que más lo necesitan.

Asimismo, remarcó que de no ser por el apoyo federal, el número de pobres hubiera llegado a los 58.2 millones, con lo que evitaron menos de la mitad del incremento en la pobreza.

En cualquier esquema de política social sería deseable un mayor rubro de transferencias, pero me parece que es mucho más importante aún, no sólo en un contexto de crisis, ahora mismo en un contexto de pandemia, el tema del empleo", indicó.

El Coneval reportó que 19 entidades del país tuvieron un aumento considerable en el porcentaje de pobreza entre 2018 y 2020; entre las que destacan Quintana Roo, Baja California Sur, Tlaxcala, Yucatán, el Estado de México y Sonora.

Sonora pierde calidad de vida

Los resultados de la medición de la pobreza del Coneval mostraron que en 2018 el 28.2 por ciento de la población de la entidad vivía en situación de pobreza, es decir alrededor de 774 mil personas; mientras que en 2020, el número de sonorense que tienen ingresos que no satisfacen sus necesidades básicas es casi de 885 mil, un aumento del 14.3 por ciento en comparación con 2018.

Asimismo, Sonora pasó de tener 64.7 mil personas en pobreza extrema a 104.9 mil mexicanos en esta situación durante 2020, de acuerdo con los datos del Coneval. Es decir, la pobreza extrema en Sonora incrementó en un 62 por ciento en cotejo con la última medición de hace tres años.

Parte de este aumento de pobres es que el crecimiento económico se ha visto estancado en los últimos cinco años; desde 2016 a la fecha el estado ha caído de un 6.8 por ciento a un menos uno por ciento, según datos del semáforo México Cómo Vamos. Asimismo, el estado se enfrenta a problemas de competitividad.

Sonora ocupa el lugar número 25 en el componente de desempeño gubernamental, una de las últimas posiciones, por debajo de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Zacatecas. Es decir, las acciones del gobierno para favorecer la competitividad de las empresas, la economía y el desarrollo sostenible de la región, dejan mucho que desear.

El crecimiento de las remesas desde hace un año en el país tuvo números favorables que el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió y felicitó a los mexicanos por enviar dinero, sobre todo, desde Estados Unidos. Un reporte de BBVA Research estimó que gracias a los recursos provenientes del extranjero, varios estados del país pudieron reducir sus indicadores de pobreza. Sonora es la segunda entidad del país con mayor crecimiento de remesas durante 2020 con un 19.4 por ciento, tan solo por detrás de Campeche; es decir, el estado recibió 708 millones de dólares el año pasado, el 1.7 por ciento a nivel nacional y 115 millones de dólares más en comparación con 2019, según revelaron los datos oficiales de Banxico.

Cinthya Caamal Olvera, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dijo en una entrevista que “si bien los resultados de pobreza se esperaba que fueran superiores a los reportados por el Coneval a principios del mes, las remesas pudieron ser un factor que evitó que el ingreso familiar no sufriera una reducción tan abrupta",

No obstante, con 21 de las 32 entidades del País que registraron aumentos en el número de pobres, en términos totales a nivel nacional la población en esta condición se elevó en 7.3 por ciento o 3 millones 763 mil personas en dos años.

El economista por la Universidad de Sonora, Marco Antonio Córdova, explicó que este fenómeno se debe principalmente a las restricciones de movilidad que hubo durante los peores meses de la pandemia, lo que impidió que los connacionales sonorenses viajaran al estado a entregar de manera directa las remesas. “Los connacionales sonorenses que están en Estados Unidos mandan más dinero de forma electrónica durante la cuarentena porque prácticamente no pueden viajar a Sonora.

Gran parte de ellos viven en Tucson o Phoenix, ciudades no muy lejanas al estado, por eso tienen la posibilidad de viajar periódicamente a Sonora. El aumento en las remesas fue debido a que hizo transferencias electrónicas y no de manera directa como se suele hacer por las restricciones. Por eso se reportó más dinero de remesas en el estado, en comparación con otros años.”

Programas sociales

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia estableció una base de programas sociales para su gobierno con el fin de beneficiar a los mexicanos con condiciones económicas más vulnerables. Estos apoyos se tratan también de una de los pilares políticos más importantes de la Cuarta Transformación: “primero los pobres”. El presidente aseguró que esto no solo beneficiaría a los ciudadanos, sino también erradicaría la violencia e inseguridad en el país. En marzo de 2020—cuando comenzaba la crisis sanitaria a causa de la pandemia por el Covid-19— el Senado de la República aprobó el dictamen donde se modificó el artículo cuarto constitucional para incluir estos apoyos a dicho nivel para una vez que concluya su mandato, los mexicanos se sigan beneficiando con ellos.

Algunos de estos programas sociales son: la pensión no contributiva para los adultos mayores a partir de los 68 años, apoyo económico a las personas con alguna discapacidad, becas educativas para los niños con escasos recursos económicos y el Sistema Nacional de Salud para las personas que no cuenten con Seguro Social. A estos apoyos se suman otros, no constitucionales, como las Tandas para el Bienestar, Crédito Ganadero a la Palabra, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

El programa Sembrando Vida es otro de los apoyos sociales que el presidente creó en su gobierno para apoyar a miles de personas en situación de pobreza con el objetivo de impulsar el campo. Para el mandatario mexicano ha llegado a ser tan importante este programa que propuso al presidente estadounidense Joe Biden implementarlo en los países centroamericanos para frenar la migración y habló sobre una posible Visa a los jornaleros después de tres años de trabajar las tierras bajo este esquema, sin embargo, se ha denunciado que con este plan se ha deforestado más árboles con el fin de sembrar otros como lo establece esta iniciativa insignia del gobierno federal.

Sin embargo, con la llegada de los nuevos programas se eliminaron otros que se encontraban ya establecidos para apoyar a las personas. El programa Prospera fue sustituido por la Becas para el Bienestar Benito Juárez, el cual tiene como finalidad disminuir la deserción escolar y beneficiar a más de 9 millones de jóvenes en el país, por lo que se entregan apoyos a alumnos de educación básica, media superior y superior.

No obstante, estos apoyos no fueron los suficientes durante la pandemia causada por el Coronavirus, pues de acuerdo con datos de la Encuesta para la Medición del Impacto por Covid-19 del Inegi, 5.2 millones de personas irrumpieron sus estudios por este motivo.

Coronavirus, la cereza de la pobreza

Los datos del Coneval también revelaron que uno de los factores por los que incrementó el número de pobres en México se debe a la pandemia por el Covid-19, que impactó en millones de mexicanos. De acuerdo con cifras del Inegi, 12 millones de personas en México perdieron su empleo en los peores meses de la pandemia. Actualmente, se han recuperado 10.6 millones. En Sonora se reportaron más de 50 mil empleos perdidos en la pandemia, según informó la Coparmex, siendo uno de los cinco estados con más casos en el país.

Otro problema es el incremento de las personas al trabajar más tiempo para tener el mismo ingreso durante la pandemia. El mismo documento reveló que la subocupación aumentó hasta en un 8.66 por ciento en la población ocupada, pues se pasó de 4.6 a 7.3 millones.

Incluso, la crisis sanitaria afectó la Tasa de Informalidad Laboral (TIL), pues ésta descendió un 56 por ciento, pues hubo una disminución de 316 mil personas que perdieron su trabajo en este sector. La Tasa de Desocupación (TD) avanzó en los primeros meses del año un 3.54 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA). Para los hombres fue de un 3.55 y para las mujeres de un 3.53 por ciento, según indican los datos del Inegi.

El economista Marco Antonio Córdova aseveró en entrevista para VALOR que puede haber dos factores que determinaron el número de pérdida de empleos en las mujeres durante el confinamiento: las clases de los niños virtualmente y una mayor crisis en el sector servicio el cual emplea a más del sexo femenino.

El impacto ha sido mayor en la mujer que en el hombre porque las políticas de confinamiento y en este caso hubo actividades que se pararon como la educativa y muchas mujeres con hijos con actividad laboral tuvieron que renunciar para cuidar a los niños; incluso las guarderías cerraron y ellas optaron por cuidar a sus hijos. Asimismo, el sector servicios, restaurantes, hoteles, etc., es el que emplea a más mujeres”, comentó el especialista.

