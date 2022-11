Municipalización de la CEA en Guaymas está en total incertidumbre para el ayuntamiento

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- En una verdadera ‘papa caliente’ se convertirá el tema de la municipalización de la Comisión Estatal de Agua (CEA) unidad Guaymas, al reiterar la alcaldesa Karla Córdova González que el organismo pasara a manos del Ayuntamiento, pero desconoce costo y condiciones de la negociación con los sindicatos.

Con dudas en un tema tan complejo y sensible, la presidenta municipal solamente adelantó que el próximo lunes iniciarían las pláticas con el vocal ejecutivo de la CEA, José Luis Jardines Moreno para iniciar con el proceso de transición del gobierno estatal, al municipal.

En la primera reunión también participarán funcionarios estatales y regidores integrantes de la Comisión del Agua para comenzar a hacer acuerdos y recibir el organismo operador, aun cuando gran parte de la infraestructura se encuentra en malas condiciones.

El tema del agua y el drenaje por ahora no es problema del Ayuntamiento, la gente no lo sabe y nos afecta, no podemos intervenir directamente en muchas cosas. Cuando la CEA se municipalice ya será nuestro problema y la verdad que bienvenido porque todos los problemas tienen solución”, expresó la alcaldesa, al hacer el anuncio de la municipalización el jueves por la tarde noche, sin dar más detalles del costo económico que tendrá la liquidación de dos sindicatos que aglutina a cerca de 300 trabajadores.

Cabe destacar que se buscó la opinión de los líderes de los sindicatos de la CTM y Sutspes, quienes señalaron que no han sido notificados y que estarían en condiciones de dar su versión, ya que reciban el anuncio de su liquidación por parte de la dirección general de la CEA.

La CEA será recibida por el Ayuntamiento, sin finanzas sanas y en números rojos, además de una pésima infraestructura, al existir derramas de aguas negras en la mayoría de las colonias del Puerto.

Fuente: Tribuna